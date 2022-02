No início da noite dessa quinta-feira (10), equipes da Força Tática e do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) prenderam um homem por tráfico ilícito de drogas, durante patrulhamento no município de Umbaúba.

Segundo relato policial, a guarnição realizava rondas preventivas no Povoado Dois Riachos, quando recebeu a denúncia de que um homem estava comercializando entorpecentes no interior de sua residência, localizada na Travessa Bela Vista. A partir daí, os militares passaram a averiguar a informação, momento em que visualizaram três indivíduos na porta do referido imóvel.

Ao perceberem a presença da viatura policial, dois deles conseguiram fugir do local e não foram mais alcançados. Um dos suspeitos, porém, foi interceptado no momento em que tentava se desfazer de um pacote com várias trouxinhas contendo crack e cocaína.

Diante da confissão do suspeito de que havia drogas escondidas na residência, os policiais revistaram o local e apreenderam mais trouxinhas de crack e maconha, além de duas mudas de maconha, uma balança de precisão e materiais para embalagem dos entorpecentes.

O homem foi preso por suspeita de tráfico ilícito de drogas e encaminhado juntamente com o material apreendido para a Delegacia Especializada.