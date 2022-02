A Polícia Militar do Estado de Sergipe, por meio da Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), reforça o policiamento em pontos estratégicos da capital e nas rodovias estaduais, durante o período carnavalesco. As ações de policiamento acontecerão entre os dias 25 de fevereiro a 2 de março de 2022.

Na capital

A CPTran, comandada pelo major Silveira, reforça o policiamento em vários pontos da capital no período carnavalesco. Para o esquema de segurança, equipes ficarão de prontidão diuturnamente nos corredores de trânsito da capital, regiões litorâneas e saídas de Aracaju, que incluem Mosqueiro, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão e Rodovia Lauro Porto, ponto que dá acesso às BRs 101 e 235. Ao todo, o efetivo contará com 40 militares e 12 viaturas.

O Serviço de Atendimento de Acidentes de Trânsito (SAAT) também estará funcionando todos os dias. A Unidade atende acidentes com vítimas lesionadas ou em acidentes fatais, por meio do 190. Já a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) de Aracaju é responsável pelo atendimento de acidentes de trânsito sem vítimas e está disponível por meio do 118.

Nas rodovias estaduais

O comandante do BPRv, tenente-coronel Deny, ressalta que as medidas estarão presentes em diversas rodovias estaduais, atuando de forma preventiva e repressiva, visando proporcionar aos usuários das rodovias tranquilidade e segurança, bem como fazer cumprir as medidas de saúde e segurança contra a Covid-19.

As equipes trabalharão em diversos municípios sergipanos, como: Neópolis, Canindé de São Francisco, Pirambu, Estância, dentre outros. Nesses locais, serão intensificadas as abordagens com objetivo de coibir tráfico de drogas e armas, bem como visando reprimir crimes de trânsito, especialmente o de embriaguez ao volante, com a utilização de etilômetros.

Para o esquema, serão empregados policiais em caráter ordinário e extraordinário, que intensificarão o policiamento, que inclue busca pessoal e veicular. Essas ações visam apreender armas, munições, drogas ilícitas e instrumentos utilizados na prática de crimes ou destinados para este fim.

Dicas para uma viagem tranquila

Atentar para os cuidados mecânicos, verificar a calibragem dos pneus, usar cinto de segurança e, quando necessário, fazer o uso da cadeirinha.

