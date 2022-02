O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, informou nesta sexta-feira (11) que o retorno às aulas nas escolas da rede pública municipal, que seria na próxima segunda-feira (14), foi adiado para o dia 7 de março.

Edvaldo disse que as medidas foram adotadas com o objetivo de controlar a contaminação pelo coronavírus. Ainda segundo o prefeito, a medida foi tomada seguindo a decisão do Governo de Sergipe de adiar o início das aulas da rede estadual para a mesma data após reunião com o Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (CTCAE). “Nesse período do dia 14 até o dia 7 de março, nós vamos fazer a entrega do material escolar e dos kits de fardamento”, disse Edvaldo.

Além do adiamento do início das aulas, o prefeito também anunciou que haverá ações de vacinação para os alunos dentro das escolas.

O prefeito disse também que a tradicional Corrida Cidade de Aracaju, que acontece no dia 17 de março, quando é comemorada a mudança da capital, está mantida.

Além disso o funcionalismo público municipal não terá ponto facultativo no carnaval.

Informações do Faxaju