Os auxiliares e técnicos de enfermagem e demais servidores da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS), representados pelo Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa), estão paralisados por 24 horas até 7h desta quinta-feira (17), por conta de não terem suas reivindicações atendidas pelo Governo do Estado. Nesta quarta-feira (16), das 7h às 12h, promoveram ato público, na frente do Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), e caminhada até a Maternidade N. Sra. de Lourdes.

Após o ato, em assembleia com a categoria, foi deliberada outra paralisação na quinta-feira (24), da próxima semana, com ato solidário de doação de sangue no Hemose, das 7h às 10h.

Durante as ações desta quarta-feira, alguns servidores levaram cruzes mostrando o sentimento de luto que a categoria vive. “Muitos servidores morreram nesta pandemia, outros correm risco, mesmo assim o Governo do Estado não valoriza como deveria valorizar esta categoria que tanto se dedica a sociedade. No pior momento da história, são estes profissionais que estão na linha de frente combatendo a pandemia e merecem, no mínimo, terem seus salários reajustados”, explica Augusto Couto, presidente do Sintasa.

O líder sindicato elogiou a boa participação dos profissionais da saúde que estiveram presentes no ato público e os que estão paralisados nas suas respectivas unidades, sobretudo, os filiados da entidade, e também os 30% dos servidores que continuaram trabalhando seguindo assim o que a lei determina.

Bandeiras de luta

A categoria reivindica a recomposição salarial, que há 10 anos não ocorre; assinatura do Termo de Compromisso para que os servidores estatutários também tenham o direito do auxílio-alimentação dos celetistas, inclusive, de forma retroativa, visto que os celetistas já estão recebendo; Revisão do PCCV e Programa de Emprego e Remuneração (PER); 30 horas semanais e retorno das gratificações cortadas dos estatutários administrativos.

Nacionalmente, o sindicato ainda apoia com a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS) a PL 2564/2020 que reza sobre o Piso Nacional da Enfermagem.

Estiveram presentes no ato público, além do presidente Augusto Couto, os diretores Adaílton dos Santos, Maria de Lourdes, Maria Auxiliadora, Maria Edite e o gerente-executivo Janderson Alves, além de colaboradores e servidores de todo o estado.

Com informações e foto do Sintasa