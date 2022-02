Na tarde desta quinta-feira, 24, policiais civis do Departamento de Narcóticos do Estado de Sergipe (Denarc) localizaram Marclaino Ramos dos Santos, suspeito de tráfico de drogas. A ação ocorreu no conjunto Parque dos Faróis, no município de Nossa Senhora do Socorro, e resultou nas apreensões de 60 kg de maconha e de um armamento.

Popularmente conhecido como “Coroa Paulista”, Marclaino foi encontrado após uma campana policial realizada durante cerca de 36 horas, na qual foram apreendidos 60 kg de maconha em tabletes e uma arma. Segundo informações repassadas pelo Denarc, o homem trazia os entorpecentes de São Paulo e já possuía passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas.

Além disso, as investigações mostraram que Marclaino costumava se hospedar em pousadas e alugar residências, a fim de armazenar os entorpecentes.

Durante a diligência, a arma ― apreendida junto com os tabletes de maconha ― foi utilizada pelo suspeito para realizar disparos contra a equipe de policiais civis e dificultar a operação de captura e apreensão dos materiais. A polícia revidou a ação do investigado, que acabou vindo a óbito.