A Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) cumpriu nesta terça-feira (15) dois mandados de internação contra dois adolescentes responsáveis pelo latrocínio contra Kenia Patrícia Barreto Santos, 45 anos, na noite da última sexta-feira (12), no loteamento Marivan, no bairro Santa Maria. São dois menores com 14 e 17 anos.

As apreensões dos adolescentes foram feitas depois de investigações da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que atuaram conjuntamente.

Os dois adolescentes confessaram a participação na ocorrência e que teriam o interesse de subtrair a moto da vítima. A Polícia Civil solicitou ao Poder Judiciário os mandados de internação, que foram cumpridos. Os jovens prestaram esclarecimentos na Depca.

As informações prestadas em boletim de ocorrência mostram que a mulher saiu da mercearia de propriedade do seu esposo, com uma quantia em dinheiro, a fim de fazer um pagamento. Logo depois, ela foi interceptada pela dupla e, na reação, acabou sendo alvejada. Ela ainda conseguiu guiar a moto até uma sorveteria na Avenida Tiradentes e já caiu desacordada.

Na ocasião, equipes da Polícia Militar foram acionadas via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) e também equipes da Perícia e o plantão do DHPP. Alguns depoimentos já foram coletados e imagens na região estão sendo avaliadas para identificar os autores.

Qualquer informação sobre o caso pode ser repassada pelo Disque-Denúncia 181. A ligação é gratuita e o sigilo absoluto.