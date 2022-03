Violência em Nossa Senhora do Socorro. Na noite desta quarta-feira, 09, um homem identificado como Rafael, mais conhecido como ‘Coquinho’, foi assassinado com cerca de 10 tiros no conjunto Parque dos Faróis, região metropolitana de Aracaju.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima estava na esquina de uma rua próximo a sua residência, quando homens em um veículo de cor branca se aproximaram e efetuaram os disparos de arma de fogo.

A vítima chegou a ser socorrida ainda com vida por parentes para o Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), em Aracaju, mas veio a óbito.

Com informações da FanF1