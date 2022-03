Com o monitoramento do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), policiais militares da Força Tática do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam em flagrante dois homens por depredação de um ponto de ônibus no bairro Salgado Filho, em Aracaju. O caso ocorreu no domingo (27).

De acordo com as informações policiais, o local estava dentro do perímetro de monitoramento em tempo real pelo Ciosp. Os operadores repassaram a informação para uma equipe do BPTur que foi ao local e encontrou a estrutura danificada e com os dois suspeitos sentados.

Após a abordagem, foi localizado um pedaço de alumínio na sacola de um dos suspeitos. O material fazia parte da estrutura do ponto de ônibus. Além disso, foram encontrados dois serrotes e algumas ferramentas de construção.

Os homens, identificados como Robson Alves dos Santos e Adriano Santos Craveiro, foram indagados e confirmaram que iam levar o material retirado do ponto de ônibus para revenda. Diante disso, ambos os suspeitos, que já possuem passagem criminal, foram encaminhados à Central de Flagrantes.