O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) atendeu um grave acidente de trânsito que resultou em duas vítimas fatais na rodovia SE 100, no município da Barra dos Coqueiros. A colisão frontal entre dois carros de passeio aconteceu na noite do último sábado (26). Os condutores dos veículos ficaram presos às ferragens e o Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate.

De acordo com os relatos dos militares, as guarnições do Quartel Central foram encaminhadas ao local para fazer o atendimento por volta das 22 horas. “Em um dos veículos realizamos os procedimentos de retirada de duas portas da lateral esquerda e rolamento de painel para o resgate da vítima. O outro veículo estava capotado, então precisamos fazer a estabilização do mesmo, para depois realizar a retirada da porta e rebatimento do teto, possibilitando o acesso para remoção da outra vítima”, afirmou o aspirante Yargo Olveira, que comandou o atendimento à ocorrência.

Segundo o aspirante, não foi localizada nenhuma outra vítima além dos condutores. “Realizamos uma varredura na área, para busca de outras possíveis vítimas, situação que não se confirmou. Fizemos também a limpeza da pista, por conta do derramamento de óleo e outros líquidos, visando evitar outros acidentes. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava no local e atestou o óbito das vítimas. Acionamos o Instituto Médico Legal (IML) e a Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran)”, concluiu o bombeiro.

Fonte: Ascom/CBMSE