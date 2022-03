O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou o cumprimento do mandado de prisão expedido contra um homem suspeito de crimes de homicídio e tentativa de homicídio, no Loteamento Novo Horizonte, em Nossa Senhora do Socorro.

No dia 30 de dezembro de 2020, o suspeito, de 24 anos, invadiu a residência de Antônio Guilherme Santos, residente do Loteamento Novo Horizonte, e, sob posse de uma arma de fogo, efetuou uma série de disparos contra a vítima, que veio a óbito. Ainda na mesma noite, no momento seguinte ao homicídio, o investigado invadiu uma segunda casa, onde o enteado de Antônio e um amigo estavam dormindo, e efetuou novos disparos contra ambos, sem conseguir êxito na finalidade de executá-los, já que eles conseguiram fugir do local.

A partir dos crimes, o DHPP iniciou as diligências e, após a elucidação do caso, representou pela prisão do suspeito, junto à Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro/SE. Assim, o homem foi preso e encaminhado para a unidade policial da capital aracajuana, onde permanecerá à disposição da Justiça do Estado.