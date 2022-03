O emocionante documentário SER Bombeiro – 100 Anos do CBMSE, que homenageia o centenário do Corpo de Bombeiros de Sergipe e a dedicação dos bombeiros militares, já está disponível no YouTube. O trabalho audiovisual foi produzido pelas Assessorias de Comunicação da SSP e do CBMSE, com o apoio de Ricardo Pinho Audiovisual e do projeto audiovisual SER Docs, que tem como objetivo garimpar histórias inspiradoras.

O documentário SER Bombeiro, lançado no dia 9 de dezembro de 2021, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, e já exibido na TV Aperipê, faz um resgate histórico dos momentos pelos quais o Corpo de Bombeiros passou junto ao crescimento da capital sergipana e também do estado de Sergipe, trazendo acontecimentos marcantes para a corporação e a população sergipana.

O material é fruto de quatro meses de intensa produção e mais de 100 horas de gravação e busca levar para as telas as experiências e os sentimentos daqueles que escolheram a nobre missão de ser herói diante dos quatro elementos essenciais da natureza – ar, da terra, da água e do fogo.

Para o diretor do documentário, Sivirino Junior, uma jornada de meses se encerra com a publicação deste documentário. “E como em toda boa jornada, colhemos frutos incríveis durante o percurso. A publicação do filme finaliza esse período intenso de produção, colocando à disposição do mundo toda essa obra inspiracional, que tem como principal objetivo homenagear a essência dos bombeiros, a partir da história do centenário do CBMSE”, citou o profissional.

Diante da repercussão positiva que a obra teve, ela agora está disponível no YouTube, podendo ser vista em várias partes do mundo, e a qualquer hora. O filme está dividido em oito partes e pode ser acessado pelo link: https://bit.ly/3HPd5VY.