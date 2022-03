Na tarde desse sábado (19), militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) apreenderam três armas, entre elas, uma pistola Gloc .40 e 21 munições, após confronto no Conjunto Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro, região da Grande Aracaju.

Segundo informações policiais, militares da Força Tática faziam patrulhamento pelo bairro, quando foram informados por populares que um carro modelo Fiat/Siena transitava com alguns suspeitos armados dentro do veículo. Imediatamente, a PM iniciou a busca pelos suspeitos com o objetivo de frustrar possíveis ações delituosas.

Assim que localizaram o veículos, os três ocupantes tentaram empreender fuga, ignorando a ordem de parada dos policiais, e efetuaram disparos contra a equipe, que revidou à agressão. Após alguns minutos de perseguição, o veículo colidiu em um poste e foi interceptado pelos policiais.

Após negar a ordem para desembarcarem, esperaram que os militares se aproximassem e continuaram aos disparos, ainda dentro do carro, contra os militares, que mais uma vez responderam aos ataques em defesa da equipe.

Os suspeitos foram atingidos e imediatamente socorridos. Todos foram encaminhados ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) e chegaram com vida. Dois evoluíram a óbito, e o terceiro está em estado grave, sendo acompanhado pela equipe médica.

Parte da equipe permaneceu no local aguardando o guincho para recolher o veículo, quando um homem passou em uma motocicleta e fez vários disparos contra os policiais. Um morador que passava pelo local foi atingido por um dos disparos. Ele foi socorrido pela PM e levado ao Hospital Zé Franco com ferimento em um dos braços, mas não estava com documento de identificação.

Fonte: Ascom/PMSE