O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL) disse na manhã desta sexta-feira (18) que aceita caminhar ao lado do prefeito de Aracaju Edvaldo Nogueira (PDT) em uma possível Chapa para a disputa do governo do Estado na eleição deste ano.

Durante a entrevista que concedeu qual programa jornal da Fan, Valmir de francisquinho disse que está guardando uma reunião que acontecerá em Brasília com a direção do seu partido, para poder definir qual o cargo que irá disputar este ano já que há comentários de que ele poderia disputar uma vaga à Câmara Federal e que seu filho, Talysson, iria para a reeleição. Até o momento nada definido. “Provavelmente depois que eu voltar de Brasília, dia 30, eu deva ter uma definição”.

Sobre estar ao lado de Edvaldo, o ex-prefeito disse que “eu aceito tranquilamente caminhar com Edvaldo Nogueira. A população quer escolher quem tenha experiência administrativa. E isso tanto eu como Edvaldo possuímos”, disse Francisquinho.

Por fim, ele disse que “essa história de falar que Valmir vai desistir é possível. É possível até que Metidieri e Rogério não sejam candidatos”, disse, mas não desfez a informação de que poderá disputar o governo ou a Câmara Federal, mas isso, só será resolvido até o final do mês.

Com informações do faxaju