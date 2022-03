Na madrugada deste domingo, 13, por volta das 2h da manhã, o proprietário de uma marmoraria localizada no município de Barra dos Coqueiros, identificado como Adriano da Silva Santos, de 40 anos, atirou em sua companheira, de 26 anos, e, em seguida, a levou para o Hospital São João de Deus, no município de Laranjeiras.

O Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) foi acionado pela direção do hospital e enviou policiais ao local. Ao visualizar a chegada dos militares, Adriano da Silva ainda estava armado e jogou o revólver na canaleta do esgoto.

Aos policiais, ele confessou que atirou na companheira na região do quadril na presença de um filho dele que é menor de idade. O acusado foi conduzido para a Delegacia do município de Maruim e no interrogatório disse que o tiro foi acidental e ocorreu após ter ingerido bebida alcóolica e discutido com a vítima.

A jovem foi estabilizada e encaminhada para o Hospital de Urgência Governador João Alves Filho.

Com informações da Fan F1