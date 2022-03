Segundo a delegada Josefa Valéria, a vítima percebeu algo estranho no comportamento do pai e pegou seu aparelho celular para começar a gravar. “A atitude da jovem de filmar as cenas do local falicitou muito a investigação”, disse.

No decorrer das investigações, foi constatado que o suspeito já havia estuprado uma outra filha. O homem teve a prisão preventiva decretada e foi encaminhado ao sistema prisional.