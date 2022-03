03 MORTES VIOLENTAS POR ARMA DE FOGO

02 MORTES POR AFOGAMENTO

01 MORTE POR SUICIDIO

01 MORTE POR OUTROS MOTIVOS

Corpo sem identificação, sexo masculino, Morte violenta por arma de fogo, corpo recolhido da Rua do Arame, pelo fundo do Banco do Brasil, no município de Itabaiana;

Rallison Alves de Sa ,41 anos, Morte violenta por arma de fogo, corpo recolhido da Estrada do Matadouro, no município de Nossa Senhora das Dores;

Corpo sem identificação, Morte violenta por arma de fogo, corpo recolhido do Povoado Palmeiras Canção no município de Malhador;

Diego Henrique Graça Lima ,34 anos, Morte por Afogamento, corpo recolhido do Hospital de Urgência de Sergipe. Em Aracaju;

NATIMORTO, Sexo feminino, morte por outros motivos, corpo recolhido do Hospital de Urgência de Sergipe Gov. João Alves Filho em Aracaju;

Taciele Santos Dantas,25 anos, morte por Afogamento, corpo recolhido do Hospital Regional de Itaporanga d´ Ajuda;

Suzy Gomes Quitiliano,58 anos, morte por Enforcamento, corpo recolhido do Hospital de Urgência de Sergipe, João Alves Filho em Aracaju.