Um homem identificado como João Paulo Serafim dos Santos, de 27 anos, morreu e uma criança de cinco anos foi baleada em uma casa localizada no Bairro Matinha, no município de Lagarto, na noite desta terça-feira (8).

Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam na companhia de amigos quando um homem encapuzado saiu de um matagal, efetuou os disparos com uma arma de fogo e, em seguida, fugiu do local. A motivação do crime, por sua vez, ainda é desconhecida.

Ambos foram socorridos para uma unidade hospitalar, onde o jovem não resistiu aos ferimentos e evoluiu à óbito. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal. Já a criança, que também ficou lesionada na investida, encontra-se fora de perigo.

O caso será investigado pela Polícia Civil. Informações referentes à identidade ou localização do atirador podem ser repassadas através do Disque-Denúncia (181).

