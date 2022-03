A Polícia Civil de São Sebastião (AL) confirmou nesta sexta-feira (11) que o motorista do ônibus que transportava os integrantes da banda de Devinho Novaes, foi indiciado pela morte do saxofonista Cláudio Douglas dos Santos, conhecido como Jack, em um acidente no município alagoano de São Sebastião.

O veículo retornava para Sergipe após uma apresentação em um município alagoano, quando tombou na BR-101.

O ônibus capotou várias vezes e foi parado por um poste. Estavam no ônibus toda a banda, inclusive o Deivinho e sua avó.

O cantor e outros diversos músicos ficaram feridos, mas o saxofonista Cláudio Douglas dos Santos, conhecido como Jack Sax, de 34 anos, não resistiu.

A perícia feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) concluiu que o acidente foi causado por excesso de velocidade.

Com a conclusão do inquérito e encaminhamento à Justiça, o motorista deve responder pelo crime de homicídio culposo pela imprudência, imperícia e negligência. A pena prevista é de detenção, além da suspensão ou proibição da permissão e habilitação para dirigir veículo automotor.

Com informações da PC/AL e A8SE