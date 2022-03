Uma mulher identificada como Maria Angela de Aquino, de 51 anos, foi encontrada morta em um apartamento localizado no Bairro Farolândia, Zona Sul de Aracaju, neste domingo (6). O principal suspeito de provocar a morte por esganadura é o ex-companheiro da vítima.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher teria sofrido várias agressões antes de morrer. O pescoço dela estava amarrado com corda de nylon e havia perfurações de faca na região das nádegas, além de manchas de sangue em suas genitálias, indicando um possível caso de estupro.

Os filhos informaram que a vítima convivia com o suspeito há aproximadamente 13 anos e, apesar de passarem pelo processo de separação, mantinham uma relação de amizade, inclusive, morando juntos. Nos últimos dias, ele chegou a ser avisado para conseguir outra moradia e foi visto saindo do condomínio durante a madrugada, momentos após o crime.

O Instituto Médico Legal (IML) e de Criminalística foram acionados, fizeram os exames periciais e o recolhimento do corpo.

O caso será investigado pela Polícia Civil. Quem tiver informações sobre o paradeiro do suspeito deve contatar o telefone 181 do Disque-Denúncia. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações do A8