O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou, nesta quinta-feira, 24, a prisão de uma mulher após a identificação do corpo de uma criança recém-nascida numa cova rasa, em um terreno baldio. A prisão ocorreu no Conjunto Marcos Freire, em Nossa Senhora do Socorro.

Ao ser questionada pelo DHPP, inicialmente, a mãe da criança negou a gestação que estava aparente, mas acabou confessando que entrou em trabalho de parto sozinha na própria residência. Ela disse também que colocou o recém-nascido em uma sacola plástica para enterrar em um dos terrenos baldios da região onde mora. A suspeita alegou não ter certeza se a criança estava viva ou morta, e que, por isso, cometeu o delito.

As autoridades policiais a autuaram em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver, e um inquérito policial foi instaurado para a apuração oficial do crime de infanticídio.