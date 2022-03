A Banda Calcinha Preta assumiu o compromisso de dar uma ajuda financeira vitalícia para Gilson Santos Nascimento, conhecido como Seu Abelha, pai da cantora Paulinha Abelha, que morreu no dia 23 de fevereiro deste ano. O idoso de 66 anos possui uma doença rara e degenerativa, ficando aos cuidados da filha antes da morte dela.

Diassis Marques, empresário da Calcinha Preta, contou em entrevista concedida a revista Quem, que a banda vai dar o auxílio para o pai de Paulinha, que mora com o viúvo da vocalista, Clevinho Santos.

“A banda está dando todo apoio financeiro ao Seu Abelha. Ele continua morando com Clevinho. Mas eu, Silvânia, Diau e Bell nos reunimos e decidimos que, enquanto ele for vivo, daremos todo o apoio financeiro que ele precisar. O home care é pago através do plano de saúde, mas a banda vai manter o resto dos custos com o Seu Abelha, como foi combinado com o Clevinho e a família”, disse.

Fonte: BNews