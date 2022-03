Na manhã dessa quinta-feira (17), policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) prenderam um casal por suspeita de tráfico ilícito de drogas, no Bairro América, Zona Oeste de Aracaju.

Segundo relato policial, os militares receberam a informação de que um homem estaria realizando a comercialização de entorpecentes. As guarnições se dirigiram ao local indicado e, ao perceber a aproximação dos policiais, o homem tentou evadir-se do local, mas foi interceptado. No interior da residência foram encontrados aproximadamente 32 tabletes de maconha, uma sacola com cocaína e várias cápsulas para acondicionamento de drogas, além de três balanças de precisão.

O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom/PMSE