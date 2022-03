Na madrugada da última sexta-feira, 25, policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam um homem por posse ilegal de arma de fogo, no Conjunto Sol Nascente, em Aracaju.



A equipe do BPRp fazia o patrulhamento na região da Grande Aracaju, quando foi acionada pelo Ciosp para averiguar a informação de que havia um homem portando uma arma de fogo na praça principal do Conjunto Sol Nascente.



Os militares intensificaram as buscas e localizaram o suspeito ainda no local. Ao perceber a presença dos policiais, o homem tentou esconder o armamento em uma árvore. Apesar da tentativa de se livrar do flagrante, a arma, uma pistola 9mm, com dez munições, foi apreendida. O caso foi encaminhada à Delegacia Plantonista, onde o homem responderá pelo crime de posse ilegal de arma de fogo