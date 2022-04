Policiais civis da Delegacia de Itaporanga d’Ajuda deram cumprimento a um mandado de internação provisória contra um adolescente investigado pela prática de ato infracional semelhante à tentativa de latrocínio. A apreensão ocorreu nessa quarta-feira (30).

De acordo com as informações policiais, no dia 24 de março, o adolescente, com o objetivo de levar pertences de uma mulher, golpeou a vítima com um pedaço de madeira na região da cabeça.

As agressões só terminaram quando a vítima fingiu estar morta. O adolescente então fugiu do local. Após o fato, a unidade policial iniciou a investigação que reuniu provas de que o adolescente tinha sido o autor do ato infracional .

Diante disso, representou-se pela sua internação provisória. Deferido o pedido, a Polícia Civil cumpriu o respectivo mandado. Ao ser ouvido, o adolescente admitiu a prática do ato infracional.

O adolescente foi encaminhado à Unidade Socioeducativa de Internação Provisória (Usip) e está à disposição da Justiça.