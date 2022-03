A Delegacia Especial de Delitos de Trânsito identificou o autor da tentativa de homícidio contra uma mulher gestante no conjunto Bugio, Zona Norte de Aracaju. O investigado cometeu contra a vítima um atropelamento de caráter proposital, na tarde da última segunda-feira (14).

O comerciante Agemiro dos Santos Júnior, de 29 anos, foi identificado pela Polícia Civil através das câmeras de segurança da localidade, que captaram o momento do delito, além de depoimentos fornecidos pelas testemunhas.

Segundo informações, o autor tinha pretensão de se apresentar às autoridades policiais na companhia de um advogado, mas acabou desistindo.

No momento, Agemiro dos Santos encontra-se foragido e será indiciado pelo crime de tentativa de homicídio por motivo fútil.

Outras testemunhas já foram ouvidas e a Polícia Civil mantém as buscas pelo investigado. Quaisquer informações podem ser repassadas através do Disque-Denúncia – 181.

O Caso

A gestante de seis meses foi atropelada após uma breve discussão com Agemiro dos Santos Júnior, que se evadiu do local sem prestar socorro. As imagens das câmeras de segurança da localidade e os depoimentos das testemunhas atestam que o atropelamento teve intenções propositais.

A vítima foi encaminhada à Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, na capital aracajuana, após receber o socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar, e ser transferida do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). A vítima recebeu alta nessa terça-feira, 15, e está fora de perigo, assim como o bebê.