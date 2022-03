Equipes da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) prenderam em flagrante Peterson Felipe dos Santos Dantas, pela prática de roubo, nessa quarta-feira (23). O crime ocorreu no loteamento Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com as informações policiais, os suspeitos chegaram em um veículo de cor preta e anunciaram o roubo, levando a motocicleta e dois capacetes da vítima. As equipes foram comunicadas do fato e iniciaram as buscas, que localizaram um dos envolvidos no crime.

Conforme o apurado pela DRFV, o suspeito, que negou sua participação na investida criminosa, foi visto nas imagens das câmeras de segurança descendo do veículo e anunciando o roubo.

Ainda segundo a apuração policial, o veículo que aparece nas imagens era utilizado tanto para fazer corridas por aplicativo quanto para praticar roubos. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à DRFV, onde foram feitos os demais procedimentos legais cabíveis ao caso.

A Polícia Civil está fazendo buscas para identificar e localizar outros dois envolvidos no crime. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.