Na quinta-feira (03), militares do 6º Batalhão de Polícia Militar (6ºBPM) prenderam um homem por tráfico de drogas, durante patrulhamento na cidade de Estância, região Sul do Estado.

Segundo relato policial, já no final da tarde, uma guarnição do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) recebeu a informação de que um homem estaria comercializando drogas na Praça do Jardim Velho, no centro da cidade.

O Getam foi ao local informado, e logo visualizou um homem com as mesmas características informadas na denúncia. Durante a busca pessoal, a PM encontrou alguns papelotes de entorpecente, o que causou bastante nervosismo no revistado, fazendo com que o mesmo entrasse em contradição sobre a origem da droga.

O suspeito acabou confessando que guardava uma grande quantidade de drogas em casa, e levou os policiais até lá, entregando uma bolsa escondida em seu quarto contendo mais pacotes com cocaína, totalizando 796 papelotes de entorpecentes.

O suspeito, juntamente com todo material apreendido, foi conduzido à Delegacia, para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE