Estação transitória entre o Verão e o Inverno, devido a permanência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) em sua posição climatológica, o Outono em Sergipe terá chuvas acima da média, e, por conta do aumento da temperatura das águas próximas à costa nordestina, poderá aumentar as chances de chuvas até o início do inverno.

Os primeiros dias da estação no Estado têm sido de tempo nublado e parcialmente nublado, com chuvas ocasionais em todos os territórios, porém, as temperaturas máximas mantêm-se elevadas. Para o fim da manhã desta terça-feira, 22, aguarda-se precipitações leves nos Territórios do Alto Sertão, Baixo São Francisco, Leste, Médio Sertão Sergipano e tempo nublado nos demais. Pela tarde, existe a probabilidade de precipitações leves no Alto Sertão, Baixo São Francisco e Médio Sertão Sergipano e céu parcialmente nublado nos outros cinco. À noite, há probabilidade de tempo nublado ao longo de todo território Sergipano. No litoral, as temperaturas mínimas ficam em torno de 25,6°C e máximas de 31,4°C, já no interior elas tendem a oscilar entre 22,2°C e 32,6°C.

Na quarta-feira, 23, espera-se durante a madrugada tempo nublado nos Territórios do Baixo São Francisco, Leste e Sul Sergipano e precipitações de chuvas leves e isoladas nos demais. Pela manhã, há probabilidade de que essas chuvas ocorram no interior e que o tempo fique nublado no litoral. À tarde, aguarda-se céu parcialmente nublado ou nublado em todo o Estado, enquanto o período noturno tende a ter tempo nublado ao longo dos oito territórios. No litoral, os termômetros marcam entre 26,1°C e 31,3°C, já no interior, eles variam de 23,6°C a 32,2°C.

Na quinta-feira, 24, durante a madrugada há possibilidade de precipitações leves em todo o Estado, enquanto no período da manhã a previsão é de chuvas leves nos Territórios do Alto Sertão, Agreste Central, Médio Sertão Sergipano e tempo nublado nos demais. No período vespertino, existe a probabilidade de chuvas leves no Alto Sertão e tempo parcialmente nublado nos outros territórios. À noite existe a possibilidade de chuvas leves no Agreste Central, Centro Sul, Grande Aracaju e Sul Sergipano e tempo nublado nos outros. No litoral, as temperaturas mínimas serão de 25,4°C e máximas de 31,3°C, já no interior do estado elas oscilam entre 22,1°C e 32,4°C, respectivamente.