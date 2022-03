Alessandro Vieira, novo filiado ao PSDB, foi definido como pré-candidato a governo de Sergipe pelo partido. Anúncio aconteceu na tarde desta segunda-feira (21), na sede do PSDB, em São Paulo. A candidatura do senador deverá ser lançada nesta sexta-feira.

Durante a cerimônia, Bruno Araújo, presidente nacional do partido, também foi questionado sobre a candidatura à presidência e disse que, por enquanto, o pré-candidato oficial é João Doria. No entanto, o nome poderá mudar em junho.

Bruno Araújo explicou que critério de definição de candidato único da aliança entre MDB, União Brasil e PSDB será definido no mês de abril. Ainda não se sabe se escolha se dará após votação entre membros dos três partidos, ou com base em pesquisas de intenção de voto (quantitativa ou qualitativa). Por enquanto, a aliança ainda não sentou para definir o critério de escolha, mas o candidato será lançado no dia 1º de junho.

Ainda sobre a aliança, Araújo explicou que mais partidos ainda podem entrar na articulação política, inclusive o Podemos, de Sérgio Moro. “Convite já foi feito”, disse o presidente do PSDB.

Fonte CNN