No enfrentamento à violência doméstica, as vítimas contam com uma importante aliada em Sergipe. É a Ronda Maria da Penha, projeto desenvolvido pela Polícia Militar. A iniciativa foi lançada em Sergipe no dia 8 de março de 2019, exatamente na data em que se celebra o Dia Internacional da Mulher. O projeto passou a integrar as ações de segurança pública com o objetivo de proteger as vítimas de violência doméstica que solicitam à Justiça medida protetiva de urgência, estabelecida na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06).

A capitã Fabiola Goes, coordenadora de ações de enfrentamento à violência doméstica da Polícia Militar de Sergipe, destacou que o projeto atua na na defesa da mulher contra os agressores. “É um serviço que leva às mulheres a segurança que elas precisam. Só as mulheres que passam por violência podem relatar o sofrimento, que também chega a toda a família. Mas precisamos da ajuda de todos”, ressaltou.

O efetivo policial da Ronda Maria da Penha tem realizado visitas às residências de mulheres vítimas de violência que receberam medidas protetivas, por meio do Poder Judiciário, com o objetivo de verificar se as determinações judiciais estão sendo cumpridas pelos respectivos agressores. A Ronda Maria da Penha realiza trabalho fundamental no atendimento de emergências às vítimas de violência doméstica.

“Temos que entender que essa mulher não deve ser criticada, pois só ela sabe o sofrimento que passa por continuar no ciclo de violência. Estamos aqui para dizer que a mulher não está sozinha nessa luta e que ela tem um grande apoio. A Polícia Militar está imensamente feliz com o trabalho da Ronda Maria da Penha”, complementou a capitã Fabiola Goes.

Denúncias

As mulheres vítimas de violência – ou qualquer pessoa que venha a presenciar ações contra a mulher – podem denunciar os casos às forças de segurança pública. No momento em que ocorre a situação, a Polícia Militar pode ser acionada pelo telefone 190. As denúncias de crimes que ocorrem com frequência podem ser feitas pelo Disque-Denúncia (181). O Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), que funciona na rua Itabaiana, 258, em Aracaju, está à disposição em regime de plantão 24h.