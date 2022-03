Em comparativo entre o primeiro bimestre de 2022 e o de 2016 – quando houve aumento nos índices de crimes em Sergipe – o número de roubos ao transporte coletivo da capital e Região Metropolitana apresentou uma queda de 96,14%. Os dados são do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) e demonstram a atuação integrada entre as polícias Civil e Militar no enfrentamento à criminalidade na Grande Aracaju.

De acordo com o levantamento feito pelo Setransp, enquanto que nos dois primeiros meses de 2016 foram registrados 363 ocorrências, no mesmo período de 2022 foram contabilizados 14 roubos ao transporte coletivo metropolitano. No comparativo mês a mês, em janeiro de 2016 foram 188 casos e em 2022, oito ocorrências. Já em fevereiro de 2016, foram 175 registros e neste ano, seis casos.

A diminuição nos números de roubos a ônibus na capital e Região Metropolitana são fruto das ações de segurança pública desenvolvidas pela SSP em conjunto com o Setransp. O policiamento ostensivo nas ruas com a Polícia Militar e as investigações desenvolvidas pela Polícia Civil são consideradas os fatores primordiais para a queda da incidência das investidas criminosas contra o transporte coletivo. Em conjunto, o Setransp vem seguindo as orientações da SSP no tocante à melhoria das câmeras de segurança dos veículos.