Na madrugada desse domingo (13), policiais da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (3º CIPM) efetuaram a prisão de suspeito de tentativa de feminicídio no município de Laranjeiras. Ele confessou que atingiu a própria companheira com um disparo de arma de fogo.

Segundo relato policial, a equipe da 3ª CIPM foi acionada para averiguar a entrada de uma mulher vítima de agressão com arma de fogo, no Hospital São João de Deus, em Laranjeiras.

Na recepção da Unidade de Saúde, os policiais militares se depararam com o companheiro da vítima, que ao notar a presença deles, dispensou uma arma de fogo na canaleta do esgoto. Os policiais conseguiram apreender a arma, um revólver calibre 38, com seis munições, sendo que uma havia sido deflagrada.

O homem confessou que utilizou a mesma arma para atingir a esposa com um disparo na região do quadril. Após o crime, ele levou a vítima para ser atendida no Hospital de Laranjeiras, onde a mulher foi estabilizada e transferida para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), em Aracaju.

O agressor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Maruim.

Fonte: Ascom PM/SE