As tarifas do transporte intermunicipal sofreram um aumento de 20% em Sergipe. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (11).

De acordo com o Conselho Estadual de Transportes, a medida considera a elevação nos preços de insumos, a exemplo dos combustíveis em 52,02% e sistema operacional em 29,14%.

Ainda segundo o órgão, as cooperativas haviam solicitado um reajuste de 30% pelos mesmos motivos.

Impacto

Com o aumento, as passagens serão impactadas e ficarão mais caras. Confira algumas delas:

Lagarto – de R$ 16,28 para R$ 19,53

– de R$ 16,28 para R$ 19,53 Amparo de São Francisco – de R$ 21,46 para R$ 25,75

– de R$ 21,46 para R$ 25,75 Brejo Grande (via BR-101) – de R$ 25,53 para R$ 30,63

– de R$ 25,53 para R$ 30,63 Estância – R$ 14,74 para R$ 17,68

– R$ 14,74 para R$ 17,68 Tobias Barreto – R$ 25,53 para R$ 30,63

Nossa Senhora da Glória – de R$ 19,70 para R$ 23,64

*Com informações do Faxaju