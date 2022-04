Corpo sem identificação, sexo masculino, vitima de acidente de trânsito, na Rua da Lixeira, Bairro Santa Maria, Terra Dura, município de São Cristóvão;

Corpo sem identificação, sexo masculino, vitima de homicídio, na Rua C, em Aracaju;

Gabriel Walasse Santos Araújo, 20 anos, morte vitima de homicídio, na Avenida Esther Sampaio, em Aracaju;

Allan Douglas Santos, 24 anos, vitima de acidente de trânsito, na Rodovia José de Campos, município de Barra dos Coqueiros;

Davi Andrade de Oliveira, 18 anos, morte por arma de fogo, na Travessa 31, Conjunto João Alves Filho, município de Nossa Senhora do Socorro;

Jairo Emanuel Santos Dias, 39 anos, corpo recolhido no Canavial da Usina Pinheiro, município de Laranjeiras, vitima de golpe de faca;

Antônio Santos dos Passos, 22 anos, morte por arma de fogo, no Povoado Cajazeiras, município de Santa Luzia do Itanhy;

Keyla Nayuri Silva de Santana, 20 anos, vitima de homicídio, na Rodovia 464, Parque Santa Rita, município de São Cristóvão;

Vitor Silva de Santana, 27 anos, morte violenta por arma de fogo, na Rodovia 464, Parque Santa Rita, município de São Cristóvão;

João Alves de Almeida, 82 anos, procedente do município de Lagarto, corpo recolhido no Hospital Governador João Alves Filho (HUSE), em Aracaju, morte por queda da própria altura:

Corpo sem nenhuma identificação, morte por acidente de trânsito, no Povoado Caueira, município de Itaporanga d’Ajuda;

Deivid Eduardo dos Santos, 19 anos, corpo recolhido no Hospital de Nossa Senhora da Glória, morte por acidente de trânsito;

Josué de Jesus Souza, 26 anos, morte por arma de fogo, na Rua José Filadelfo Araújo, no município de Itabaiana;

Corpo sem nenhuma identificação, corpo recolhido no Hospital Governador João Alves Filho (HUSE), em Aracaju, morte por arma de fogo;

Cleberton Santos Donato, 22 anos, morte por arma de fogo, na Rua Francisco Souza Aguiar, município de Nossa Senhora do Socorro;

Edilson Francisco dos Santos, 50 anos, corpo recolhido no Povoado Plantas, município de Santo Amaro das Brotas, causa morte indeterminada;

Jefferson Aparecido Reis de Andrade, 20 anos, corpo recolhido no Hospital Governador João Alves Filho (HUSE), em Aracaju, morte por acidente de trânsito, em ocorrência no município de Nossa Senhora da Glória;

Corpo sem nenhuma identificação, sexo masculino, corpo recolhido no Hospital Governador João Alves Filho (HUSE), em Aracaju, vitima de fogo;

Eliseu Manoel da Paixão, 54 anos, corpo recolhido na Rua E, 513, Colônia Treze, município de Lagarto, causa morte indeterminada sendo necessário o aguardo do resultado de exames;

Ercules Gutemberg Sousa da Silva, 32 anos, corpo recolhido no Hospital Governador João Alves Filho (HUSE), em Aracaju, morte por espancamento, no município de São Cristóvão;

Rafael Souza da Silva, 29 anos, corpo recolhido no Hospital Governador João Alves Filho (HUSE), em Aracaju, morte por arma de fogo, no município de Estância;

Roberto da Silva Santos, 43 anos, corpo recolhido no Hospital de Tomar do Geru, vitima de homicídio;

Edmilson da Silva Santos, 47 anos, corpo recolhido no Hospital de Cristinápolis, morte por arma de fogo, em ocorrência no município de Tomar do Geru;Hadailton Soares de Aguiar, 40 anos, corpo recolhido no Hospital de Tomar do Geru, morte por arma de fogo;

Maria Edileuza Tavares dos Santos, 75 anos, corpo recolhido no Hospital Governador João Alves Filho (HUSE), em Aracaju, morte por suicídio;

Maria Helena de Santana, 90 anos, corpo recolhido no Hospital Renascença, em Aracaju, morte por queda da própria altura;

Luiz da Silva Vieira, 46 anos, corpo recolhido no Hospital Governador João Alves Filho (HUSE), em Aracaju, morte por acidente de trânsito em Brejo Grande.