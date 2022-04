Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (5° BPM) apreenderam aproximadamente 4,5 quilos de cocaína e uma prensa hidráulica com capacidade para 60 toneladas no Povoado Caueira, município de Itaporanga D’Ajuda. A ação policial ocorreu nesse sábado (23).

As equipes receberam denúncias de que havia uma residência naquela localidade onde era realizado o armazenamento e distribuição de drogas.

Após identificação do local, foi montada uma vigilância para verificar a movimentação. Os policiais então avistaram um indivíduo que entrava e saía da casa com frequência.

O indivíduo saiu bastante nervoso com uma sacola, momento em que os policiais tentaram abordá-lo. Porém o suspeito entrou correndo na casa, pulou o muro e fugiu.

Ao adentrarem na residência, os policiais encontraram os materiais ilícitos, onde foi realizada a apreensão e condução à unidade policial para os procedimentos cabíveis.

As investigações continuam em andamento para identificar e prender o indivíduo que fugiu e demais envolvidos nos crimes relacionados a este fato.