Uma ação da Polícia Civil de Sergipe, em parceria com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, resultou, na manhã de sexta-feira (08), no cumprimento do mandado de prisão preventiva de Antonio Victor de Souza, suspeito pela prática de homicídio ocorrida em julho de 2021, no município de Itaporanga D’Ajuda. O indivíduo foi localizado por equipes da Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense, na cidade de São João do Meriti/RJ.

De acordo com as investigações, o crime foi praticado no dia 15 de julho, quando, motivado por ciúmes, Antonio Victor teria matado a golpes de barra de ferro, a vítima Leandro Cruz Santos. O crime ocorreu em uma rua no centro da cidade de Itaporanga D’Ajuda e, dias após ao crime, o suspeito se evadiu da cidade e foi para o estado do Rio de Janeiro.

Depois de um extenso trabalho de coleta de informações feita pela Delegacia de Itaporanga D’Ajuda e pelo Departamento de Inteligência da Polícia Civil (Dipol), obteve-se o endereço do suspeito, que estava residindo na cidade de São João do Meriti/RJ. Essas informações foram repassadas para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que conseguiu lograr êxito na prisão do indivíduo.

Nas próximas semanas, será providenciado o recambiamento de Antonio Victor para o estado de Sergipe, onde ficará à disposição da Justiça.