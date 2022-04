Policiais civis da Delegacia Regional de Propriá deram cumprimento a um mandado de prisão contra Kleber Gonçalves. Ele é investigado por roubo e estava foragido da cidade de Girau do Ponciano, Alagoas. A ação policial ocorreu após denúncia de maus-tratos contra um animal nessa segunda-feira (18).

De acordo com a delegada Natasha Gusmão, após o recebimento da denúncia, os policiais foram à residência do suspeito, que é advogado. Os agentes se dirigiram ao local na companhia de um representante do Centro de Zoonoses do município, local para onde o animal foi encaminhado.

O advogado foi conduzido para a Delegacia Regional onde seria ouvido no inquérito policial que apurava o crime de maus-tratos, porém, ao realizar as consultas de praxe, constatou-se que o suspeito encontrava-se com um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo na cidade de Girau do Ponciano, Alagoas.

Além disso, os policiais verificaram que existia um mandado de busca e apreensão na residência do advogado. A decisão judicial também foi cumprida porém nada de ilícito foi encontrado. O advogado foi conduzido para a 1° Delegacia Metropolitana (1ª DM), onde passará por audiência de custódia na cidade de Aracaju.