Um jovem, de 27 anos, foi baleado e morreu na porta de uma pousada localizada no Bairro Coroa do Meio, Zona Sul de Aracaju, neste domingo (24). Inicialmente, a Polícia Militar afirmou que a vítima havia sido encontrada morta dentro de um quarto da hospedaria, mas a informação foi corrigida pela Secretaria de Segurança Pública nesta segunda-feira (25).

Segundo as investigações preliminares, a vítima saiu de casa e foi vista pela última vez conversando com outra pessoa. Ele foi atingido pelos disparos em uma via pública e tentou correr, mas veio à óbito no local. A autoria do crime ainda é desconhecida.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal e, em seguida, liberado para sepultamento. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Denúncias relacionadas ao caso podem ser repassadas através do Disque (181).

Com informações do A8