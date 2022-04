Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou, nesta terça-feira (19/4) o reajuste tarifário anual da Energisa Sergipe – Distribuidora de Energia S.A (ESE). As novas tarifas da empresa, que atende cerca de e 825 mil unidades consumidoras no Sergipe, entram em vigor nesta sexta, 22/4, com reajuste de 16,46 % para o consumidor residencial.

Os itens que mais impactaram a correção foram os encargos setoriais, os custos de distribuição, a retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário e os custos com aquisição de energia.

A tarifa vigente do consumidor B1 residencial convencional no estado de Sergipe, considerando-se o adicional de bandeira escassez hídrica de R$ 142,00/MWh, é de R$ 722,44/MWh. Com o atual reajuste, a nova tarifa residencial convencional passa a 677,99/MWh. Dessa forma, a combinação do reajuste tarifário que será aprovado hoje com o término da cobrança bandeira escassez hídrica resultará num impacto tarifário para o consumidor B1 residencial convencional de -6,15%.

