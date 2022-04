Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) cumpriram dois mandados de prisão contra o casal Grace Ferrari Antônio, 42, e Lucas dos Santos Antônio, 34, pelo crime de peculato. Os dois foram detidos em Aracaju, nessa terça-feira (26).

De acordo com as investigações, Grace e Lucas são suspeitos de realizarem um esquema contra o Banco do Brasil na cidade de Ibitinga (SP), onde Grace era funcionária.

Conforme o apurado, ela abria contas em nome de familiares e movimentava várias transações de empréstimos, transferindo valores de forma indevida. A partir de agora, os investigados se encontram à disposição da Justiça paulista.