O Corpo de Bombeiros atuou no combate a um incêndio que ocorreu em um sobrado que fica localizado nos fundos de uma residência na rua Francisco Portugal, no bairro Salgado Filho, em Aracaju, nessa terça-feira (26). No local do incêndio havia papéis, colchão e sofá. O fato não gerou vítimas.

De acordo com a equipe, os moradores já tinham retirado alguns bens e evacuado o local. Conforme a verificação preliminar, aparentemente o incêndio iniciou no pavimento térreo e se alastrou para o pavimento superior e por pouco não atingiu a parte da frente da residência.

Ainda segundo a equipe, foram queimados na totalidade cinco cômodos. Os bombeiros atuaram no combate direto às chamas e depois foi feito o rescaldo, que é o procedimento no qual o material combustível é revirado para garantir que não haverá nova ignição.

Após o total controle da ocorrência, o local foi passado aos cuidados da Defesa Civil Municipal de Aracaju para avaliação. Na ocorrência foram empregadas as guarnições do ABS do 2⁰ SGBM do 1⁰ GBM, do ABT 18 de Socorro e do comandante de área e da UR 10 do QCG