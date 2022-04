O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) combateu o incêndio em um apartamento no bairro Inácio Barbosa, em Aracaju, nesta quarta-feira (6).O fogo ficou concentrado na cozinha, mas o calor e a fuligem atingiram todo o apartamento.

“Populares fizeram o primeiro combate utilizando os equipamentos preventivos do prédio. Havia muita fumaça já no corredor e a cozinha estava completamente tomada pelas chamas. Os demais cômodos também foram atingidos por conta do calor e da fuligem, danificando objetos, teto, pintura, parte elétrica e hidráulica. Após debelar o incêndio, o apartamento foi isolado e o proprietário orientado sobre os procedimentos para solicitar a perícia de incêndio”, afirmou a subtenente Alessandra Pereira.

Segundo a bombeira, populares precisaram de atendimento médico durante a ocorrência. Durante a evacuação do local, uma idosa passou mal e foi atendida pelos socorristas da nossa Unidade de Resgate, sendo conduzida depois pelo SAMU ao hospital. Já os populares que realizaram o primeiro combate foram orientados a buscar atendimento médico por conta da inalação de fumaça.