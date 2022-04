Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) combateram um incêndio em uma embarcação abandonada na noite desta segunda-feira (18).

A embarcação estava no estaleiro localizado no município da Barra dos Coqueiros e o fogo ficou concentrado na cabine. Guarnições do Quartel Central foram encaminhadas ao local e controlaram as chamas.

“Fomos acionados por volta das 22 horas. Ao chegar encontramos a cabine em chamas e havia cilindros utilizados para solda que estavam próximo à embarcação. Combatemos as chamas e fizemos o resfriamento dos cilindros”, afirmou o aspirante a oficial, Eduardo Pateira, que comandou o atendimento à ocorrência.