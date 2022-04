O Corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado nas proximidades de uma invasão que fica localizada no Bairro Santa Maria. O fato ocorreu na manhã desta quarta-feira, 27.

De acordo com informações, a vitima tinha perfurações provocadas por disparos de arma de fogo na região da cabeça e estava com o corpo parcialmente coberto com areia.

O IML foi acionado para recolher o corpo.