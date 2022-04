Uma criança de apenas dois anos e seis meses morreu afogada no Rio Sergipe, na região da Barra dos Coqueiros, na tarde desta quarta-feira, 27. Segundo informações da Polícia Militar, as equipes foram acionadas pelo hospital do município, onde a criança já deu entrada sem vida.

Em depoimento, a mãe contou que estava na casa de uma amiga, nas proximidades do rio, quando precisou se ausentar para ir ao banheiro e pediu para que a criança ficasse na porta de casa. Ao retornar, a mulher teria percebido o sumiço do filho, cujo corpo foi encontrado posteriormente por populares já boiando no rio.

A criança chegou a ser socorrida e reanimada por familiares, mas o óbito foi constatado. O corpo será recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

