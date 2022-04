O desaparecimento de uma criança de dez anos terminou sem consequências graves em Aracaju. Com o trabalho em campo da Polícia Militar e as investigações feitas pela Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítima (Deacav), a criança foi encontrada bem, nesta segunda-feira (11). Um homem a encontrou na madrugada e a levou para casa da mãe dele, que cuidou da criança até que o dia amanhecesse.

De acordo com o delegado Ronaldo Marinho, o homem a encontrou e, temendo pela segurança da criança, tomou a atitude de pedir ajuda à própria mãe. “Ele ficou preocupado com a segurança dela, que relatou sofrer violência e esse cidadão, ajudando-a, levou ela para casa de sua mãe e pediu que no dia seguinte procurasse alguém”, detalhou.

A mãe dele no outro dia saiu cedo e, no local onde se alimenta, conseguiu o apoio das pessoas que a ajudam voluntariamente. “As pessoas a levaram ao Conselho Tutelar e a criança está protegida e fora de perigo, tendo todo o atendimento psicológico e social”, acrescentou o delegado.

Ronaldo Marinho ressaltou que a ação do cidadão evitou que a criança passasse por ainda mais situações perigosas. “Ele acabou salvando a criança de um mal maior que poderia ter acontecido com ela sozinha, retirando-a da rua, onde ela dormiu e foi bem tratada”, evidenciou.

As investigações continuam para apurar as circunstâncias que levaram a criança a sair de casa na madrugada.