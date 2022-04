Equipe da Delegacia Especial de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Deacav) prenderam Maurício Nascimento Filho, um dos envolvidos nos crimes de roubo e de estupro praticado contra uma adolescente na faixa de areia próxima à região dos lagos da Orla de Atalaia, no dia 26 de março. A ação policial foi divulgada nesta quinta-feira (7), em Aracaju.

De acordo com as informações policiais, o investigado é um homem de 22 anos. Durante a investida criminosa praticada por dois homens, uma das vítimas foi vítima de estupro. Com o investigado, foram apreendidos aparelhos celulares e outros pertences destas e de outras vítimas.

Segundo a delegada Josefa Valéria, as vítimas reconheceram o investigado e o inquérito policial segue na tentativa de localizar o segundo envolvido no crime. “Três adolescentes foram vítimas de roubo de aparelhos celulares e uma das vítimas, uma adolescente de 16 anos, foi vítima de estupro. Na tarde desta segunda-feira nós conseguimos prender um dos elementos”, relembrou.

A delegada informou que o homem preso confessou a prática do roubo. “Eram dois. O que foi preso confessou ter praticado os roubos, mas ele imputa o estupro ao comparsa. Nós vamos fazer as diligências, inclusive de colheita de exames de DNA para identificar realmente qual foi o autor do estupro”, detalhou.

A Polícia Civil também já tem a identificação do segundo foragido. Informações que possam levar à localização dele no podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.