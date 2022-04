Nesta quinta-feira (28), o Departamento de Narcóticos da Polícia Civil de Sergipe (Denarc), com o auxílio do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) da Polícia Militar, apreendeu quase 30 quilos de maconha, 350 gramas de cocaína e uma metralhadora em operação que ocorreu em três bairros da Grande Aracaju.

A arma, que é a segunda metralhadora apreendida pelo Denarc nesta semana, e mais da metade da quantidade da maconha foram apreendidas no bairro Santa Maria. Enquanto no bairro Pantanal, Alan dos Santos Vieira foi encontrado com uma mala contendo mais de 10 quilos de maconha e uma balança de precisão. Já no bairro Luzia, Elisio José dos Santos Junior, conhecido por Junior Luxúria, estava com mais de 1 quilo de maconha e 35 gramas de cocaína.

Os homens citados foram presos e encaminhados para os devidos procedimentos judiciais.

De acordo com o delegado André David, a apreensão da metralhadora causa preocupação por mostrar que esse tipo de arma está na mão de criminosos. “A gente sabe que esse armamento é utilizado para cometer outros crimes, como homicídio, latrocínio e roubo. Eles têm que ser retirados das ruas”, acrescentou o delegado.

As autoridades destacam a importância da operação conjunta como uma forma de mostrar à sociedade que a polícia trabalha de forma integrada. Segundo o delegado André David, essa integração entre a Polícia Civil e a Polícia Militar é fundamental. O trabalho foi fruto de investigação e troca de informações por parte das duas polícias, possibilitada principalmente pela ação do BPRp nas ruas.