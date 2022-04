Equipes da Delegacia Especial de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama) encontraram cinco cães filhotes em situação de maus-tratos nessa terça-feira (19). Os animais, sendo três machos e duas fêmeas, estavam em uma rua lateral do Mercado Central de Aracaju.

De acordo com a delegada Georlize Teles, os animais foram encontrados a partir de uma denúncia anônima feita à Depama. No local, as equipes encontraram os filhotes, que apresentavam sinais de um grave quadro de desnutrição.

“No local não havia alimento ou água. Um dos filhotes, infelizmente, não resistiu, vindo a óbito instantes após o resgate. O procedimento policial foi imediatamente instaurado, com o objetivo de apurar o fato e identificar a autoria do crime”, detalhou.

Os animais resgatados foram colocados à disposição para uma adoção responsável, até o final do procedimento e julgamento pela Justiça. A ação reforça o compromisso da Depama no enfrentamento à crueldade e ao desrespeito contra os animais, que continuam ocorrendo mesmo no Abril Laranja, mês de conscientização e prevenção da violência contra os animais.

“É preciso que a sociedade entenda que maus-tratos contra animais é crime, e que quando praticados contra cães e gatos a pena é de cinco anos. Podendo, inclusive, ser agravada pela morte do animal”, pontuou Georlize Teles.