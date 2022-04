O Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) prendeu o investigado Acácio Evangelista nessa terça-feira (12). Ele é suspeito da prática de estelionato. O investigado anunciava o serviço de técnico em refrigeração, mas instalava peças inadequadas e não mais atendia às vítimas.

De acordo com a delegada Lauana Guedes, as vítimas prestaram boletins de ocorrência descrevendo os golpes que o investigado praticava. “As vítimas acessaram a plataforma Google na busca por conserto de refrigeradores. Elas mantinham o contato com o investigado que comparecia nas residências”, detalhou.

Porém, conforme explicou a delegada, o investigado não colocava as peças apropriadas ao produto. “Ele simulava trabalhar em uma empresa de renome. Eram peças remanufaturadas, reutilizadas, e que não eram apropriadas para aquele refrigerador. Após a prática, ele fugiu e não mais atendeu às ligações”, acrescentou.

Ainda segundo as investigações, ele contava ainda com a participação de uma segunda pessoa que era responsável pela publicidade no Google e divulgação em sites falsos. “Essa segunda pessoa era um amigo dele que ele inclusive simulava para as pessoas que era um sobrinho”, revelou Lauana Guedes.